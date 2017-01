Deze week laatste kans. Stuur jezelf naar een SAN Accent: de prijs die het bewijst!

Advertorial | 6 januari 2017, 11:13

De jaarprijs die bewijst dat een case of campagne er écht bovenuit steekt, écht effectief en creatief is, heeft een naam: SAN Accent. In 11 categorieën toegekend door marketing- en communicatieprofessionals die werkzaam zijn bij adverteerders.

Van Retail tot Corporate, van Smart Idea tot Branding 360°

SAN Jaarprijzen bestrijken het hele vakgebied. Elk marktsegment heeft zijn eigen categorie, eigen jury en eigen bekroningen. Wegens succes geprolongeerd de categorie Smart Idea voor ‘klein’ werk met grote resultaten. De categorieën voor 2016:

Business-to-Business, Corporate, Dienstverlening, Dienstverlening Financieel, Durables, Fast Moving, Non-Profit & Overheid, Retail, Smart Idea, Vrije Tijd en Branding 360°

NIEUW: overkoepelende categorie Branding 360°

In deze overkoepelende categorie Branding 360° beoordelen de juryvoorzitters en vicevoorzitters

van de diverse categorieën de ingezonden merkcampagnes en maken de beste campagnes kans, náást een Accent in hun eigen categorie, ook nog eens bekroond te worden met een SAN Accent Branding 360°.

DEZE WEEK INZENDEN:

Geef je werk een plek in het SAN Jaarboek 2016 en reserveer één of meer pagina’s.

GA NU NAAR: www.sanaccent.nl

Of bel 020- 770 84 81 bureau RSM, Reinhart Reynders of mail reinhart@rsminfo.nl