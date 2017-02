Ken je of ben je een talent: nomineer nu voor Dutch Marketing Talent 2017

Advertorial | 13 februari 2017, 9:27

Wie voegen we in 2025 toe aan het rijtje illustere marketeers dat de titel Marketeer of the Year draagt? Tijdens de Dutch Marketing Awards 2017 wordt ook de titel Dutch Marketing Talent 2017 vergeven. Aan een jonge marketingprofessional die in de ogen van de jury nu al een inspirerend voorbeeld is voor het vak. Iedereen mag nominaties doen voor deze mooie titel die eerder aan Vincent Sieben (Philips) en Daan Koek (PostNL) ten deel viel. Ken of ben je een talent: nomineer dan vandaag nog op www.mec.nl.



In samenwerking met NIMA en AdfoGroep organiseert het MEC (Dutch CMO Association) de Dutch Talent Award. Een stimuleringsprijs voor het marketingtalent van Nederland. De doelstelling is eenvoudig: talent zichtbaar maken en stimuleren in de groei. En daarmee ook aan het hele marketingvak laten zien hoe het talent van vandaag kijkt naar de toekomst. Juist om zoveel mogelijk talent de kans te bieden, is het nominatieproces open voor iedereen. Iedereen mag talent nomineren.

Wie genomineerd is (en voldoet aan de voorwaarden) krijgt van de jury een vragenlijst. Deze lijkt sterk op de vragenlijst die ook gebruikt wordt door de jury van Marketeer of the Year. Talenten die de vragenlijst invullen, worden daarna door de jury beoordeeld. Eén van hen wint de titel Dutch Marketing Talent. Maximaal 10 anderen krijgen een plaats in het MEC Merkmeesters Programma waarin zij een jaar lang begeleiding krijgen van een ervaren CMO.

Inschrijven kan tot en met 28 februari 2017 op www.mec.nl.