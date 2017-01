Nederlands Grootste Marketing & Insights Event (MIE) - Een ware Parade van kennis!

Advertorial | 9 januari 2017, 16:57

Het Marketing & Insight event (MIE) is op 1 & 2 februari a.s. het event waar het allerlaatste op gebied van marketing, insights en analytics wordt gepresenteerd.

Food for thought

Onder de noemer ‘Food for Thought’ kunnen de 2800 marketeers, insights professionals, analisten en overige geïnteresseerden kiezen uit meer dan 90 lezingen, masterclasses, workshops en inspiratiesessies, die de hersens voeden en aanzetten tot denken.

Met lezingen van o.a. Ahold Delhaize, BMW Group Nederland, Brandweer Amsterdam Amstelland, Dopper, Efteling, FEBO, Friesland Campina, Funda, Kia, Knab, KNVB, PepsiCo, Picnic, Rijksmuseum, RTL Nederland, T-Mobile, Tony Chocolonely en Unicef.

Start en eindig de dag op het hoofdpodium met zakenvrouw van het jaar 2016 Vivienne van Eijkelenborg en Chief Customer Officer ING Vincent van den Boogert.

En last but not least: een spectaculair optreden van Parade-oprichter Terts Brinkhoff & theater icoon Loes Luca!

Schrijf je nu in via www.mie.nl, gebruik de speciale AdfoGroep-kortingscode 6006762383 en ontvang 15% korting! Je komt dan naar het MIE voor slechts €119,50* per dag i.p.v. €139,50.

*Prijs per dag is incl. lunch, koffie/thee/water, snacks, borrel, excl. BTW. Deze actie is geldig tot uiterlijk 31 januari, 17.00 uur.