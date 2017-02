Neem een CommunicatieBreak!

22 februari 2017

Blijf jij in alle drukte bij op alle terreinen op communicatiegebied? Wil je jezelf continu ontwikkelen? Neem een CommunicatieBreak!

Op 18 mei 2017 kan je jouw communicatiekennis volledig bijschaven in De Zilveren Vosch in Utrecht. De 12 workshops van Adfo Academy bieden voor ieder wat wils!

De workshopdag van Adfo Academy, voorheen bekend als de Communicatiebreak en praktijkdag iChange, biedt je de mogelijkheid om gericht te werken aan jouw kennis en vaardigheden rondom actuele thema’s binnen het communicatievakgebied. Ervaren trainers als Bram Segijn en Cor Hospes gaan met je aan de slag over thema’s als creatief denken en storytelling. Zodat je een dag later meteen aan de slag kunt op de werkvloer.

Rol van de communicatieprofessional

Betteke van Ruler gaat met je aan de slag over communicatierollen. Zij bespreekt de laatste ontwikkelingen in het vak en laat een overzicht van mogelijke rollen zien die daar op aansluiten. Vervolgens gaan jullie samen op ontdekkingstocht naar de rol(len) die (beter) bij jou en jouw organisatie past en wat dat betekent voor je dagelijks werk. Een workshop voor iedereen die echt het verschil wil maken met communicatie.



Gedragsverandering

Monica Wigman is een van de sprekers tijdens de CommunicatieBreak en vertelt je alle ins en outs met betrekking tot gedragsverandering. Zij biedt gedurende haar workshopsessie een combinatie van theorieën en voorbeelden met een praktische toepassing op jouw eigen situatie. Zo ben je na afloop geïnspireerd en neem je nieuwe ideeën mee voor het bevorderen van gewenst gedrag in jouw organisatie.



Conceptdenken

In onze mediamaatschappij worden we overladen met informatie, entertainment, reclame en marketingboodschappen. Organisaties en merken die overeind willen blijven in de mediastorm kunnen niet zonder sterke concepten. Gaby Crucq-Toffolo leert je diverse stadia van een concept kennen en herkennen en waarom het een interessante methodiek is voor een merk of organisatie. Bovendien leert ze je hoe je conceptdenken kan verankeren in je DNA.



Stakeholdermanagement

Zenden is uit de mode, luisteren daarentegen is helemaal hot: iedere communicatieprofessional is ervan doordrongen. Maar hoe doe je dat? Met een stapsgewijze aanpak van stakeholdermanagement maak je van klanten fans, van critici bondgenoten en van medewerkers ambassadeurs. Oprichter en partner van de Reputatiegroep Paul Stamsnijder werkt met bestuurders en communicatiedirecteuren aan het versterken van draagvlak, onderscheidend vermogen en impact van de corporate communicatiefunctie. Aan het eind van de workshop ken je alle do’s en don’ts van stakeholdermanagement.



De CommunicatieBreak bestaat uit drie verschillende workshoprondes. Stel je eigen programma samen. Het loont om meerdere workshops op één dag te volgen: wanneer je je inschrijft voor meerdere workshops, daalt de prijs per workshop. Benieuwd naar álle workshops die Adfo Academy aanbiedt? Neem hier een kijkje op de website! Zien we jou terug op 18 mei?



