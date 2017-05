Online video: meer macht dan ooit

Advertorial | 12 mei 2017, 10:22

Van treitervloggers tot supermarkten die hun eigen online videokanaal lanceren: het afgelopen jaar heeft online video wederom bewezen dat het een krachtige communicatietool is.

De technologie rondom online video ontwikkelt zich in een razend tempo en de toepassingen lijken eindeloos. De stijgende lijn in het gebruik en de toepassingen van online video zet zich in 2017 nog verder door. Less is more is het motto; alles moet compacter, sneller en interactiever. Drone-video’s, livestreamen en het eenvoudig maken, editen en exporteren van video op je smartphone: de technologie is er klaar voor, maar ben jij dat ook?

De kracht van influencer marketing

Influencer marketing heeft twee keer zoveel effect op sales als ‘gewone’ advertising, wees een onderzoek van McKinsey uit. Goed nieuws voor IMA (Influencer Marketing Agency), het bureau dat zich richt op influencer marketingstrategieën. Tijdens het Online Video Event doet Maddie Raedts, founding partner van IMA en onlangs door Forbes uitgeroepen tot één van de 30 meest talentvolle jonge ondernemers, uit te doeken waar de kracht ligt van het samenwerken met een influencer voor je merk. Samen met een influencer laat Maddie zien hoe je een gezamenlijke videoproductie aanpakt.

De wereld draait om visuele communicatie



Een continue stroom aan beelden en beeldschermen hebben de wereld en de manier waarop organisaties en mensen met elkaar interacteren volledig veranderd. Steeds vaker verkiezen mensen beeld boven tekst, YouTube boven Google, intelligente boven platte communicatie.

Psychologisch onderzoek laat zien dat mensen visueel denken en leren. Beelden worden immers beter onthouden dan tekst. En beelden hebben bovendien meer impact dan tekst. De enorme verandering in zoek-, kijk-, luister- en share-gedrag van mensen dwingt merken om hun marketing visueler te maken. Maar hoe dan? Op veler verzoek keert Aljan de Boer, strateeg bij TrendsActive, terug naar het Online Video Event met de laatste trends, inzichten en inspirerende cases die laten zien waar er kansen liggen voor marketeers.

