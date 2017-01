PR & Influencer marketing: Vergroot je impact in 2017!

18 januari 2017

Dat de wereld van PR en marketing constant in beweging is, merken wij iedere dag in ons werk voor artiesten als Martin Garrix en Hardwell. Hoe blijven wij constant op de hoogte van welke media én social media per land zorgen voor de juiste impact?

Veel van onze artiesten hebben een grote social following, Facebook, Snapchat en Instagram zijn daarom vaak bereid om nieuwe toepassingen met onze artiesten te delen. Deze kennis kunnen wij ook weer gebruiken voor ander type cliënten. Dit geldt niet alleen voor social media, maar ook voor andere trends m.b.t. influencers, online media en internationale media. Dat kan ook niet anders omdat de doelgroep van onze klanten vaak jong, hip en early adopter zijn. Een gevolg hiervan is dat ze gemakkelijk wisselen van social medium en juist blogs en influencers als nieuwsbron kiezen boven traditionele media. Onze kennis van de doelgroep en ons internationale netwerk zijn een paar redenen waarom we steeds vaker in contact komen met klanten anders dan artiesten, atleten en festivals. Zo hebben wij met behulp van bekende sporters en artiesten een app gelanceerd, een campagne met Deliveroo tijdens Amsterdam Dance Event opgezet en op internationaal niveau samengewerkt met Jägermeister tijdens Miami Music Week.

In het webinar van donderdag 19 januari hebben we het naast de bovenstaande cases ook over de verschillende soorten influencers, de artiest als influencer, het meetbaar maken van je PR-inspanningen en een aantal trends die wij vanuit onze dagelijkse praktijk zien. Hieronder bespreek ik er alvast drie.

Next level personal branding

Iedereen is zich steeds meer bewust van het feit dat merkdenken ook geldt voor personen. Denk aan artiesten, maar ook aan sporters, CEO’s en andere personen die een publieke rol hebben. Je moet nadenken over een eigen identiteit, je kernwaarden, je boodschap en thema’s waarover je het wilt hebben. Social media speelt hierbij een belangrijke rol in. Je kunt hierdoor direct met je volgers en fans communiceren. In het verleden draaide dat nog vooral om zoveel mogelijk zenden en was er geen duidelijke strategie te ontdekken. Dat is voor veel mensen verleden tijd. Social media is zo krachtig geworden, dat ook dit vraagt om een strategische benadering.

Inhoud bepaalt de middelen

PR is lang niet meer alleen persberichten versturen naar zoveel mogelijk journalisten. Het gaat om maatwerk en de vraag is steeds vaker: met behulp van welke middelen zorg ik voor het meeste effect? Dat kan dus ook zijn via owned media, zoals social, en het produceren van relevante content in welke vorm dan ook. Een coole video, een goed georganiseerd event of een samenwerking met een influencer, merk of mediapartij kan tegenwoordig veel meer effect hebben dan één of meerdere publicaties bij traditionele media.

Het PR bureau als strategisch partner

In het verlengde van de vorige trend zien wij dat een PR-bureau steeds vaker in een vroeg stadium wordt betrokken. In het verleden kon een PR- bureau nog weleens worden benaderd als de communicatieaanpak, het creatief concept en de uitwerking al voor het leeuwendeel klaar was. Die tijd lijkt definitief voorbij. Steeds vaker denken wij mee vanaf het begin en hebben wij ons aandeel in strategische keuzes en het creatief concept. In de uitvoering kunnen wij dan ook meer bieden. Niet alleen middels het genereren van free publicity, maar we staan ook aan de basis van interessante samenwerkingen met merken, mediapartners, influencers.

