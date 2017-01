Ruik je het aroma al? Koffiedik Kijken 2017

Advertorial | 6 januari 2017, 11:49

Op donderdag 12 januari 2017 is het weer tijd voor de jaarlijkse bijeenkomst Koffiedik Kijken, een initiatief van IAA Nederland in samenwerking met Adformatie en VEA.

Koffiedik Kijken is dé nieuwjaarsbijeenkomst van de media, reclame, marketing- en communicatiebranche. Koffiedik Kijken gaat over de toekomst voorspellen: Wie gaat het maken in het nieuwe jaar en wie valt er af? Welke producten zien we niet meer terug of welke doen het nu beter dan ooit? Op welke media zijn we nu echt uitgekeken of wat breekt nu juist door?

De sprekers Marc Oosterhout (N=5), Marion Koopman (GreenHouse Group) en Victor Knaap (Media Monks) geven hun voorspellingen voor het komende jaar. Tevens wordt de Adformatie100 bekendgemaakt, de lijst met de 100 ‘onmisbare’ professionals die het afgelopen jaar het verschil maakten in het vak.

En natuurlijk wordt het ‘Gouden Koffiekopje’ uitgereikt aan de winnaar van de beste voorspellingen van de vorige editie van Koffiedik kijken.

Dus zet snel 12 januari in je agenda!