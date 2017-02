Schuif je werkzaamheden aan de kant: het is tijd voor een MarketingBreak!

Advertorial | 22 februari 2017, 9:38

Blijf jij in alle drukte bij op alle terreinen op marketinggebied? Wil je jezelf continu ontwikkelen? Neem een MarketingBreak!

Op 6 april 2017 kan je jouw marketingkennis volledig bijschaven in Seats2Meet in Utrecht. De 15 verschillende workshops van Adfo Academy bieden voor ieder wat wils!

De MarketingBreak van Adfo Academy laat jou als marcomprofessional in één dag gericht werken aan je marketingkennis. Ervaren trainers maken van jou een volwaardig gesprekspartner in sessies van twee uur. Spreekt agile marketing jou aan? Of heb je altijd al eens willen weten hoe je videomarketing optimaal in kan zetten? Verschillende topsprekers als Marck van Eck en Patrick Petersen delen hun tips en tricks om jouw kennis en vaardigheden een marketingboost te geven.

Innovatiemarketing

Merkstrateeg en ‘marketing-omdenker’ Ingmar de Lange is een expert op het gebied van marketinginnovatie. Zijn workshopsessie is interessant voor iedereen die zich bezighoudt met innovatieve marketing, digitale marketing, positionering en propositieontwikkeling. Zo leer je onder andere hoe je van een service een efficiënt massamedium maakt en hoe je een propositie ontwikkelt die makkelijker de aandacht trekt. Want waar reclame consumenten verleidt iets te willen, zorgen slimme producten en opvallende services dat ze meer kunnen!

Evidence-based marketing

Marketing lijkt wellicht complex, toch zijn er ook rotsvaste principes waarmee je de effectiviteit van je marketing enorm vergroot. Ontdek hoe merken groeien – en groot blijven. Wiemer Snijders laat je kennismaken met de meest fundamentele patronen in ons koopgedrag. Voor wie evidence-based marketing hoog op de agenda heeft staan.

Omni-channelmanagement

Klanten gebruiken steeds meer kanalen. Bovendien eisen ze een naadloos geïntegreerde ervaring over al die kanalen heen. Een omnichannelaanpak is daarom noodzakelijk om klanten te winnen, te behouden en te laten groeien. In de workshop van Mike Hoogveld leer je hoe je met praktische agile methodieken een omnichannelstrategie implementeert en continue verbetert.

De MarketingBreak bestaat uit vier verschillende workshoprondes. Stel je eigen programma samen. Het loont om meerdere workshops op één dag te volgen: wanneer je je inschrijft voor meerdere workshops, daalt de prijs per workshop. Benieuwd naar álle workshops die Adfo Academy aanbiedt? Neem hier een kijkje op de website! Zien we jou terug op 6 april?

www.adfoacademy.nl/marketingbreak