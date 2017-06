Van kijker naar regisseur

Door: Eva Hekman, Blue Billywig

Met al het geweld aan kattenfilmpjes, vlogs en challenges ontkom je er niet meer aan: jouw video moet relevant zijn voor je kijker. Dit is lastig, want: zoveel mensen, zoveel wensen. Zelfs binnen jouw doelgroep verschilt de informatiebehoefte. Met interactieve video kun je iedere kijker individueel op zijn wenken bedienen. En dat is niet het enige voordeel:

Relevantie

Een interactieve video laat kijkers op verschillende momenten in de video keuzes maken. Deze interactiviteit komt in vele verschillende vormen, zoals klikbare buttons voor meer informatie of een geheel klikbaar menu om de video te doorlopen. Doordat kijkers bepaalde keuzes maken, bewandelt iedere kijker zijn eigen pad. Dit zorgt voor een relevante video, waarin content en behoefte goed op elkaar aansluiten. Het houdt de kijker van begin tot eind aan het beeldscherm gekluisterd.

Kijken, kijken, wel kopen

Interactieve video’s zijn ook dé manier om kijkers aan te zetten tot actie. Denk aan het toevoegen van een contactformulier. Zo kunnen geïnteresseerde kijkers gemakkelijk hun gegevens achterlaten om een afspraak te maken. Er kunnen zelfs buttons aan de video worden toegevoegd waardoor directe aankoop mogelijk is. Kijkers veranderen zo in één muisklik in een potentiële klant.

Data, data en nog eens data

Iedere doelstelling die je met je video wilt bereiken, leunt op statistieken. Lineaire video’s leveren al enige informatie over je kijkers en hun kijkgedrag, maar nog waardevoller is de data afkomstig van interactieve video. Waar klikken kijkers op? Bij welke stap in de video haken ze af? Interactieve video meet iedere klik en iedere beweging en geeft zo waardevolle inzichten in de interesses van je doelgroep.

Workshop ‘Maak jouw eigen video interactief!’

Wat interactieve video voor jouw merk of organisatie kan betekenen? Op het Online Video Event op 27 juni ervaar je het zelf. Tijdens een workshop leren wij je de fijne kneepjes van het maken van een interactieve video. Het enige wat je nodig hebt, is een laptop, een video en een idee. Het eindresultaat: een zelfgemaakte interactieve video die je direct in kunt zetten!

Het Online Video Event is een initiatief van Adfo Groep Events en Blue Billywig. Jij kan erbij zijn op 27 juni bij Inn Style in Maarssen! Tickets zijn verkrijgbaar via www.onlinevideoevent.nl.