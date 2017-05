Video killed the Radiostar

Advertorial | 22 mei 2017, 10:23

Online video is tegenwoordig de dominante manier van contentconsumptie.

Door: Rob van Zandvoort, Epidemic Sound Benelux

Consumenten bekijken en delen rijkere content sneller dan een simpele tekst of afbeelding. We kunnen stellen dat online video niet langer de toekomst is van online marketing, maar het heden. Alle segmenten van het bedrijfsleven omarmen online video, maar hoe kun je als organisatie het beste inspringen op deze ontwikkeling?

Veel organisaties zetten online video nog steeds in als verkapte reclame in plaats van als instrument om hun vertaal te vertellen. Er moet verandering komen in deze manier van denken als je wilt opvallen tussen de massa’s video’s die dagelijks verschijnen. Originaliteit en kwaliteit zijn hierbij belangrijke pijlers. Tevens is geluid minstens zo belangrijk als beeld. Het is tenslotte 50% van de ervaring in een video.

Door middel van de juiste muziekkeuze kun je een video naar een hoger niveau tillen en heeft het een positievere impact op de consument. Consumenten onthouden een video namelijk beter en beoordelen deze positiever wanneer je gebruikmaakt van muziek die een emotionele trigger veroorzaakt.

Hoe kunnen organisaties het beste muziek inzetten in hun video? Blijft online video de komende jaren de dominante manier van contentconsumptie of staat de volgende ontwikkeling al voor de deur? Het panel van Epidemic Sound beantwoordt jouw vragen tijdens het Online Video Event op 27 juni. Tijdens dit panel discussiëren Stephan Duin (WayneParkerKent), Amon Haverts (Age of Media), Jurjen Bakker (T-Mobile) en Arun Maljaars (Insight TV) over de manier waarop het bedrijfsleven het beste kan inspringen op online video en zijn ontwikkelingen. Onderwerpen die tijdens de discussie aan bod komen, zijn onder andere: “Welke kanalen en technologieën kunnen organisaties het beste gebruiken voor de distributie van hun video?”, “Zijn social influencers de nieuwe marketeers?” en “Branded content is een silent killer.”

Rob van Zandvoort werkt voor Epidemic Sound Benelux, de producent van rechtenvrije muziek in samenwerking met meer dan 400 artiesten wereldwijd. Tijdens het Online Video Event verzorgt Epidemic Sound een interessante paneldiscussie: Video killed the Radiostar.

Het Online Video Event is een initiatief van Adfo Groep Events en Bluebilly Wig. Jij kan erbij zijn op 27 juni bij Inn Style in Maarssen! Tickets zijn nog tot het einde van deze maand te bestellen met early bird korting via www.onlinevideoevent.nl.