Wie is de mol in de 360-graden customer journey?

Advertorial | 3 mei 2017, 11:29

Wie is de mol in jouw organisatie?

Wie in onze digitale wereld, gekenmerkt door een onafgebroken overdaad aan impressies en afleidingen, nog denkt regie te kunnen voeren over de (individuele) klantreis is het zicht op de realiteit verloren. We kunnen hooguit alles in het werk stellen om alle mogelijke touch points, als onderdeel van elke variant op de klantreis, zo optimaal mogelijk in te richten. Met het besef dat één ondermatige customer experience, door één opstandige of ontevreden medewerker, alle voorgaande inspanningen teniet kan doen!

Stelt u zichzelf daarom wel eens de vraag: Wie is bij ons de mol in de customer journey?



En verder: Sluit ons marketingverhaal wel aan op de ervaringen van bestaande klanten? Leveren we op tijd uit? Wat doen we met feedback van klanten? Brengt de sales de juiste klanten binnen? Hoe groot is het klantenverloop? Wat doen we met de feedback van onze eigen medewerkers? Worden we nog als relevant beschouwd?



Met behulp van het CEL360™ model leidt Edwin Korver (TenFore BV) u door een aantal van deze prangende vragen tijdens het Customer Experience Event op 8 juni 2017.



Customer Experience Event

In tijden waarin termen als customer journey, experience en big data je om de oren vliegen en klanten zich overal bevinden, biedt het Experience Event handvatten om bewuste keuzes te maken en klantrelaties optimaal op te bouwen. Met keynotes van KLM, BMW, Tweakers, Kantar Vermeer, Rednun en Hertog Jan & The Valley een onmisbaar event voor iedereen die zich bezighoudt met het aantrekken, behouden en binden van klanten.



Het Customer Experience Event vindt plaats op 8 juni 2017 bij Bar Beton Rijnsweerd, Utrecht.

Tickets en meer info via www.customerexperienceevent.nl. Abonnees van Adformatie, Tijdschrift voor Marketing en Communicatie ontvangen €30,- korting.

