Digital Design Case: HEY Bracelet

Redactie | 23 februari 2017, 15:11

Nederlandse startup maakt 'aanraking' op afstand mogelijk

De venture tak van bureau Born05, NewBorn, lanceert met HEY Bracelet haar eerste startup. De Nederlandse uitvinding richt zich op diegenen die niet dagelijks bij hun partners, familie of vrienden kunnen zijn. Ondanks alle huidige communicatie kunnen ze elkaar nog steeds niet aanraken. Met de HEY armband is er een wearable waarmee ‘aanraking’ op afstand mogelijk wordt gemaakt. In het product, dat communiceert via Bluetooth met je smartphone, worden product design, technology, digital design, social campaign en growth hacking gecombineerd.

Er werd een crowdfunding campagne op Kickstarter gelanceerd, die binnen 1 uur de helft van het beoogde doel bereikte. Met het opgehaalde kapitaal wordt het product doorontwikkeld om het aan het einde van de zomer uit te leveren. HEY is weerbestendig en wordt in eerste instantie in twee kleuren beschikbaar.



Credits

Concept, design en productie: NewBorn

Bekijk het project op www.heybracelet.com



Elke editie van het magazine Adformatie bevat een pagina met het beste uit de wereld van digital design, geselecteerd door het Dutch Digital Design-initiatief. In het blad wordt verwezen naar deze post in het bijbehorende online dossier, waar we extra’s en aanvullende info over de case plaatsen.



652938778 Video of 652938778









































Tip: submit your work to Dutch Digital Design!

Check ook de andere digital design cases van Adformatie!