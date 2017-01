Digital Design Case: Nike Free

12 januari 2017

Interactieve installaties met flexibele, reagerende schermen

Voor de nieuwe generatie Nike Free schoenen ontwikkelde Random Studio een interactieve installatie. Deze laat mensen ervaren hoe de Auxetic zool technologie werkt, waarmee de schoen zich zowel aan het wegdek als aan de voet van de gebruiker aanpast. Random maakte een interactief, flexibel scherm met visuals die reageren op aanraking. De installatie werd ontwikkeld door een combinatie van visueel programmeren, interactief geluid, backlit projectie en diepte-tracking (Kinect).

Alle ontwerp van software, hardware, UX en het trainingsprogramma (gebouwd in samenwerking met Thein & Rios) werd in slechts zes weken in eigen huis ontwikkeld.

Concept, Design en Development: Random Studio

Bekijk de website op www.random.nu/nike-free



