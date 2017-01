Informatie over nieuwe functie.

RTB House - een techbedrijf gespecialiseerd in geavanceerde retargeting scenario's en wereldwijd opererend - heeft een nieuwe Country Manager in Europa benoemd. Als Country Manager Benelux krijgt Cyril Westerhof de verantwoordelijkheid over de omzet en verdere groei van RTB House in de Benelux. Het wordt zijn missie om adverteerders te laten ervaren dat er met de deep-learning algoritmen van RTB House hogere conversies kunnen worden behaald op retargetingcampagnes.