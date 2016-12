Paul Wagemaker en Arnout Robbe

Informatie over nieuwe functie.

Senior creatieven Paul Wagemaker (art) en Arnout Robbe (copy) zijn vanaf 1 december in dienst getreden van Ogilvy Amsterdam. Zij komen van JWT waar ze de afgelopen twee jaar o.a hebben gewerkt voor Nationale Nederlanden, Ziggo, Emma Kinderziekenhuis en We. Peter van Rij, CCO van Ogilvy: “We volgen ze al een paar jaar, ze maken bijzonder werk. Maar minstens even belangrijk: wat zijn het leuke gasten!”