Deze week is Renate Ekelhoff bij SUPERREBEL gestart als business development manager. Dit is een volledig nieuwe functie binnen ons bureau. Die past bij onze ambitieuze doelstellingen. Renate komt van Tam Tam in Rotterdam en zal zich binnen SUPERREBEL bezighouden met business development bij bestaande en nieuwe opdrachtgevers. Het kan dus zomaar zo zijn dat Renate binnenkort bij jou op de koffie komt. Wij verheugen ons op de samenwerking en wensen Renate heel veel succes. Wil je meer weten over Renate? Ki