Informatie over nieuwe functie.

Susan Houben startte haar carrière bij Unilever, waar zij uitgebreide marketing en innovatie ervaring opdeed in verschillende (internationale) brand management functies. Na tien jaar bij Unilever maakte zij in 2015 de stap naar Kraft Heinz, waar zij werd benoemd tot Marketing Directeur Benelux. In deze functie was Susan verantwoordelijk voor meer dan tien merken over vier categorieën en heeft zij onder andere meegewerkt aan de succesvolle lancering van Karvan Cévitam GO.