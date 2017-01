Informatie over nieuwe functie.

Vanaf nu serious business voor \BOVIL en Wouter Janssen! Sinds 1 november is Wouter aan de slag als creative bij het B-to-B bureau uit Eindhoven dat onderdeel is van TBWA. Hij is één van de versterkingen op creatie bij \BOVIL en deed ervaring op bij diverse (grote) bureaus in Brabant voor gevarieerde klanten waaronder o.a. Interpolis en Achmea, Royal Canin, Rabobank, Jumbo Supermarkten, Kärcher en Bison Professional. Later dit jaar wordt de creatieve afdeling van \BOVIL nog verder uitgebreid en krijgt ook