Dentsu Aegis Network talent award

Dentsu Aegis Network, partner | 9 februari 2017, 11:56

Talent, Samenwerken en Ambitie, zijn drie factoren die bij Dentsu Aegis Network hoog in het vaandel staan. Elke medewerker binnen DAN is getalenteerd, het is cruciaal dat dit wordt uitgedragen. Voor de continuïteit is het niet alleen van belang om talenten te behouden, maar ook om nieuwe talenten aan te trekken.

Het DAN Ambassadors team was benieuwd of de huidige talenten binnen DAN nog even getalenteerd zijn als werd gespeculeerd. Daarom hebben zij de Dentsu Aegis Network Talent Awards in het leven geroepen om hun collega’s op de proef te stellen.

Tijdens de eerste editie van de Dentsu Aegis Network Talent Awards zijn talentvolle collega’s in de leeftijd van 28 en jonger uitgedaagd. Samen met een collega van een ander label, moeten zij voor een bestaande klant een case uitvoeren. Dit jaar werd deze case uitgevoerd voor Philips one blade. De deelnemers hadden zeven uur de tijd om een plan te bedenken in combinatie met een waterdichte mediacampagne.

Data, creativiteit & strategie

Zij werden beoordeeld op de mate waarin zij data, creativiteit en strategie hadden verwerkt in het plan. Deze drie aspecten waren van essentieel belang om geselecteerd te worden voor de finale.

De vier beste teams mochten hun case presenteren aan de jury en op 13 januari werd de winnaar bekend gemaakt tijdens het Jinge & Mingle event in The Harbour Club in Amsterdam.

De winnaars

Ook dit jaar deden alle deelnemers hun uiterste best, maar degene die er uiteindelijk met de prijs vandoor gingen waren Bram Draaijer van ISOBAR en Marc Koopmanschap van iProspect

Londen calling

Zij hebben een (custom made) strategy workshop van de DAN Strategy Directors in Londen gewonnen. Op deze wijze wil Dentsu Aegis Network haar talenten meer inzicht verlenen in de klantvisie en meenemen in de visie en strategie van DAN over de komende jaren.

De Dentsu Aegis Network Talent Awards bracht de collega’s bij elkaar. Zij hebben van elkaar geleerd en nieuwe kennis opgedaan. Het draaide niet om winnen maar om samenwerken.