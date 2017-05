Graffiti kunstenaar Mad C sprayt Rituals artwork

Dentsu Aegis Network, partner | 19 april 2017, 11:20

Wat krijg je als één van de bekendste vrouwelijke street artists ter wereld een samenwerking met Rituals aangaat? Een unieke verpakking van de nieuwe Summer Limited Edition 2017 ‘Express Your Soul’. De Berlijnse kunstenares creëerde speciaal voor Rituals een graffiti-kunstwerk, geïnspireerd op de geur van de nieuwe producten: een combinatie van de verfrissende eigenschappen van verbena en petitgrain.

MadC vertaalt haar passie voor kunst in authentieke, kleurrijke en dynamische uitingen. Rituals raakte geïnspireerd door MadC en haar werk en besloot de handen ineen te slaan. Het resultaat is de nieuwe Summer Limited Edition: Express Your Soul.

“Het was een heel nieuwe ervaring om een kunstwerk te maken geïnspireerd op geur. Om de geur goed te interpreteren heb ik mijn hele studio doordrenkt met de Express Your Soul-geur. Ik sloot mijn ogen en stelde me kleuren voor die pasten bij de geur. Zo schilderde ik elke dag een aantal lagen. Ik ben heel blij met de close-up die we voor de collectie hebben gekozen. De verpakking vind ik prachtig geworden. Het sluit helemaal aan bij zowel mijn kunst als de Express your Soul-collectie.” —MadC

Levensgroot kunstwerk in Amsterdam

Vizeum en iProspect, beide onderdeel van Dentsu Aegis Network, ontwikkelden voor Rituals de bijbehorende mediacampagne om de doelgroep te inspireren en verrassen. Om de samenwerking groots af te trappen is er een groot doek opgehangen bij Olympisch Stadion in Amsterdam, MadC is vanuit Berlijn naar Amsterdam gevlogen om haar werk op het steigerdoek te sprayen. Dit werd vastgelegd op een video die op verschillende social kanalen en YouTube wordt verspreid. Na vier weken zal het doek verwerkt worden tot canvas tassen om zo het steigerdoek een tweede leven te geven. Daarnaast draait er een print en online campagne om de doelgroep ook daar te inspireren en informeren over de nieuwe limited edition collectie.

Express Your Soul collectie

De limited edition collectie bestaat uit 8 producten: een Caring Shower Oil en Foaming Shower Gel om de huid te hydrateren, een Sugar Body Scrub om de huid te reinigen en revitaliseren, een Shimmering Body Cream om de huid te hydrateren en te voeden, een Refreshing Bed & Body Mist en Fragrance Sticks die je huis een frisse, zomerse geur geven. Een bijzonder item in de collectie is het Schetsboek, net als alle andere producten exclusief ontwerpen door MadC. Ook nieuw in de collectie is de Cold Brew Ice Tea, een verfrissende dorstlesser op warme zomerdagen. De geur van de collectie is een combinatie van de verfrissende eigenschappen van verbena en de bloemen- en citrus geur van petitigrain.

Credits:

Verantwoordelijk bij Rituals: Emilie Verschuren, Filine Verhagen, Jitske van Zanten, Mischa Medendorp

Mediabureau: Vizeum / Jessica Bakker

Outdoor media: Posterscope, Bas van den Hoogen

Online mediabureau: iProspect / Julia van de Capelle, Latoya van de Kerkhof, Vera Peters

Productiemaatschappij: Storyboard

Locatie: blowUP media

