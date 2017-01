Rob van Griensven (Esprix-jurylid): 'Innovatie zit Heineken in het bloed'

Esprix, partner | 16 januari 2017, 9:45

Innovaties moeten inspireren en het marketingvak verder brengen. Met die visie gaat Rob van Griensven (Head of Media, sponsoring & CRM van Heineken Nederland) aan de slag als juryvoorzitter van de nieuwe Esprix-categorie Innovation & Transformation. 'Een brede blik is nodig om onderscheidende innovaties te selecteren.'

'Innovatie zit Heineken in het bloed', zegt Van Griensven resoluut als het gaat om de Esprix-categorie waarvan hij de jury gaat voorzitten. 'In zijn tijd hamerde Freddy Heineken zelf al op vernieuwing, creativiteit en slimme innovaties. Dat varieerde van media-inzet en het maken van content tot aan een eigen wielerronde en het Holland Heineken House. De laatste drie à vier jaar hebben we de motor van productinnovatie echt vol aangezet.'

Bereik en impact

Van Griensven was een paar jaar geleden al eens Esprix-jurylid, in de categorie Fast Moving. 'Het mooie van deze award is dat er zowel van bureau- als adverteerderskant wordt gekeken naar campagnes. Het draait allemaal om effect sorteren door bereik en impact.' Zelf stuurde Van Griensven ook meermalen campagnes in. 'In mijn vorige functie als senior brandmanager was ik betrokken bij activaties rond EK's en WK's voetbal, waarbij het altijd de uitdaging is om een forse doelgroep te bereiken in een relatief korte tijdsperiode. Dit jaar zou Heineken Biertegoed wel eens een inzending kunnen zijn, maar in dat geval trek ik me natuurlijk terug uit de jurykamer.'

Resultaatgerichte innovaties

Bij het beoordelen van innovaties is Van Griensven erg gevoelig voor de rationale achter een concept. 'Het draait niet alleen om de verklaring hoe iets tot stand is gekomen. Originaliteit is zeker belangrijk, maar ik ben extra scherp op behaalde resultaten. Innovation for the sake of innovation... Dat is me te oppervlakkig. In innovatie gaat altijd veel tijd en geld zitten, dus moet het wel echt een helder doel dienen.'

De juryvoorzitter verheugt zich op het beoordelen van de cases die tot 31 januari kunnen worden ingestuurd voor de categorie Innovation & Transformation. 'Er gebeurt veel op dit vlak. In de westerse markt is innovatie in feite de enige manier om nog echt te kunnen groeien. De consument kijkt niet meer op van oude wijn in nieuwe zakken. Ik ben benieuwd vanuit welke branches er veel wordt ingestuurd.'

Marketingprijzen hebben vaak categorieën per sector, maar volgens Van Griensven is het goed dat er voor deze nieuwe categorie juist heel breed wordt gekeken naar innovatie. 'We beoordelen cross-categoriaal hoe adverteerders en bureaus met innovaties bezig zijn. Daarbij draait het om concrete voorbeelden die vakgenoten kunnen inspireren. Anders worden termen als "digitale transformatie" al snel een abstract begrip. Je bedrijf veranderen is niet vanzelfsprekend een vorm van innovatie. Daarover verwacht ik in de jury een boeiende discussie.'