De meerwaarde van een partnerpage volgens Capgemini

FD Mediagroep, partner | 7 december 2016, 11:59

Steeds meer bedrijven kiezen er voor hun inhoudelijke boodschap richting hun doelgroep te communiceren middels partnerpages. Een partnerpage is een contentsamenwerking waarbij de content van de adverteerder binnen de website van een uitgever gepubliceerd wordt. Met native advertising op de website wordt bezoek naar de partnerpage gegenereerd. Capgemini zet al vier jaar partnerpages in bij FD Mediagroep om haar content onder de aandacht te brengen bij de specifieke doelgroep van het FD en BNR.

Kracht van de herhaling

Het advies is om een contentsamenwerking voor langere tijd aan te gaan en zo learnings mee te nemen om de inzet steeds verder te optimaliseren. Na verloop van tijd gaat de lezer de content ook herkennen als relevante informatie, wat leidt tot betere resultaten. Dat langere samenwerking loont, vindt ook Els van der Velden, Brand & Content Marketing Manager bij Capgemini. “We krijgen positieve reacties van onze relaties en ook uit onze eigen organisatie. FD Mediagroep en Capgemini zijn matching brands.”



BNR

Ter ondersteuning van de partnerpage zet Capgemini ook spots in op BNR Nieuwsradio. Dit blijkt voor hen een sterke combinatie te zijn. Van der Velden: “De campagne op BNR geeft de voorzet en de verdieping staat op de partnerpage. FD.nl en BNR bieden voor ons het juiste umfeld en daarmee bereikt Capgemini de gewenste doelgroep.”



Bereik

Het grote bereik van de campagnes blijkt uit het delen van de content en betrokkenheid van de lezers van de FD Mediagroep. “Het percentage shares en likes is hoog. Onze contactpersonen bij FD Mediagroep zijn pro-actief en ook zeer betrokken bij het succes van de campagne. Ze komen met goede suggesties en aanvullingen”, aldus Van der Velden. Er wordt onder andere gekeken naar time spent on site, de best gelezen artikelen en het aantal shares en likes via social media. De content van deze en andere partnerpages wordt op dezelfde manier gemeten als de redactionele inhoud van FD.nl.



Advies vanuit mediabureau

Capgemini wordt in hun mediakeuze geadviseerd door Paulien van Stijn van mediabureau Wisecrackers. Ook zij is te spreken over de samenwerking tussen beide partijen: “ Binnen het beschikbare mediabudget kunnen we een aantal van onze doelstellingen kwijt, zoals de bredere verspreiding van de content en de interactie met de doelgroep. Daarnaast versterken de merken elkaar. Capgemini heeft een hoge naamsbekendheid, maar niet iedereen weet wat Capgemini doet. Dit content partnership helpt bij de invulling hiervan.”



Els van der Velden is Brand & Content Marketing Manager bij Capgemini

Paulien van Stijn is Managing Director van Wisecrackers