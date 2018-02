Congres Intranet: laat je bijpraten door experts

Advertorial | 26 februari 2018, 9:06

Je intranetkennis opfrissen? Kom dan naar de tiende editie van het Congres Intranet op 22 maart in Utrecht! Een dag vol interessante, leerzame én leuke sessies van nationale en internationale experts.

James Robertson: intranet is de voordeur van digital workspace

Intranet is niet meer wat het was en zal de komende jaren flink veranderen. Waar moeten intranetredacties op inspelen? James Robertson legt tijdens zijn keynote uit hoe redacties het intranet nog waardevoller kunnen maken voor organisaties.

Workplace by Facebook: Working hard or hardly working

Alia Alaamar van Workplace by Facebook deelt praktische tips van grote organisaties. Van Starbucks en Walmart tot Booking.com: leer van best practices.

Aron de Boks: Op weg naar een digital workplace

Hoe kun je op elk moment van de dag relevant zijn voor medewerkers? Van een social intranet naar een digital workplace: Aron de Boks van ABN AMRO neemt je mee op reis waarin de employee experience centraal staat.

Van vuilnisman tot burgemeester: betrek je hele organisatie

Eline Kooijman en Mark Schouten vertellen hoe Gemeente Tilburg het gedrag van medewerkers voorop zet en iedereen betrekt bij het intranet. Want hoe implementeer je een sociaal intranet bij organisaties waar niet iedereen achter de computer zit?

Mads Richard: Intranet Expo

Gluren bij de buren voor gevorderden. De expositie bestaat uit screenshots van circa 35 intranetten afkomstig van toonaangevende wereldwijde organisaties.

Naast het bijwonen van interessante sessies, is Congres Intranet ook dé plek om te sparren met vakgenoten. Benieuwd? Bestel tickets via congresintranet.nl/aanmelden.