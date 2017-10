Data of gevoel: waarop baseer jij je communicatiebeleid?

Advertorial | 17 oktober 2017, 10:53

Auteurs: Sietse Pots (managing director Sterk Werk Communicatie) & Jon van Dongen (managing director Monalyse)

De gemiddelde communicatieprofessional vliegt als een piloot zonder instrumentarium door het luchtruim. Hij houdt zijn koers vast en vliegt op gevoel en op basis van gemaakte vlieguren, terwijl hij geen idee heeft of de bestemming al is bereikt.

Hoewel genoeg communicatieprofessionals haarfijn aanvoelen waar succesvol communicatiebeleid aan voldoet, wringt dat toch. Want waar data een belangrijke factor is in business- en marketingplannen, spelen toeval en geluk in communicatieplannen een té grote rol. Terwijl dat niet hoeft. Door de juiste zaken te meten en te analyseren wordt in kaart gebracht wie je bereikt en welke snaar je raakt bij de doelgroep. Dat maakt het eenvoudiger om de communicatieplannen zorgvuldig bij te sturen.

Helaas zien we dat communicatieplannen nog vaak worden gebaseerd op gevoel alleen. Organisaties baseren hun communicatiebeleid vooral op ervaring en aannames en minder op data. Zelfs cruciale besluiten worden genomen op basis van een onderbuikgevoel. En dat is jammer, want goed communicatiebeleid kan het verschil maken voor organisatiedoelen. Je kunt data voor je laten werken – mits je weet wat je wilt weten.

Cruciaal bij data-gedreven communicatieadvies is dat de databerg wordt omgezet in steekhoudende conclusies waarmee je verder kunt. Het begint met het inrichten van je meetinstrumenten: doe dat op een manier dat ze de essentiële communicatiedoelen in kaart brengen – passend bij de doelen van de organisatie. Analyseer wat concurrenten claimen en wat jouw doelgroepen bezighoudt. Op basis van de beschikbare data kan je strategische en tactische keuzes maken, bijvoorbeeld binnen welke thema’s je wilt acteren.

Data-gedreven communicatieadvies kan communicatieplannen verrijken. Ons advies is daarom: neem data-analyses mee in je communicatieplan. Je communicatiebeleid is te belangrijk om alleen op visie, kennis en ervaring te baseren.

Dat vliegt toch fijner dan zonder kaart.

Sterk Werk Communicatie Groep neemt zijn klanten graag mee tot grotere hoogten. Wij fungeren daarbij als navigator, als meetinstrumentarium of als co-piloot. Klanten koersen op ons (strategisch) communicatie-advies, uitvoering (PR en content marketing) en meetbaarheid (media-analyses).

