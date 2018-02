De meest populairste automerken op Google

Advertorial | 15 februari 2018, 9:33

Zoekmachine Google wordt in Nederland bijzonder vaak geraadpleegd om te zoeken naar auto’s en automerken. Autoverzekering.nl onderzocht op welke merknamen het vaakst gezocht werd en de uitkomst is best verrassend. Met ruim 90.000 hits per maand staat Mercedes namelijk op de eerste plaats en wordt ‘het zilver’ gedeeld door liefst zes automerken met allemaal 74.000 hits. Audi werd derde met 60.000 hits. Naar het Chinese merk Qoros werd daarentegen zelden gezocht: 140 keer. Mercedes is dus het automerk waar het vaakst naar gezocht werd, de Mercedes Benz en de AMG-modellen in het bijzonder. Mercedes blijkt bovendien populair in met name het zuidelijke deel van Nederland, want uit Noord-Brabant, Zeeland en Limburg komen de meeste zoekopdrachten naar het Duitse automerk.

Marketing maakt het verschil

Dat Mercedes de eerste plaats bekleedt, is niet zo verwonderlijk. Het automerk kent diverse modellen in relatief veel prijsklassen. Dus heeft de consument veel te kiezen als het om Mercedes gaat. Zowel de liefhebber van de klassieker als de meer sportieve rijder komt bij Mercedes aan zijn of haar trekken. Dat en de aandacht die het merk besteedt aan zaken als marketing en de hoeveelheid reclame die het maakt, verklaren grotendeels de toppositie van Mercedes in het onderzoek. Mooi voorbeeld van uitstekende marketing en reclame was wel het klanttevredenheidsonderzoek dat online uitgezet werd op verschillende (en vooral veel) websites. Het onderzoek was onder meer beschikbaar op bekende autosites als Autotrack, Marktplaats, Autoscout24, Autotrader en Autokopen. Slim gedaan, want de beoordelingen van klanten zijn steeds belangrijker bij zowel zoeken en kopen van auto’s, zowel nieuwe als tweedehandse vierwielers. Meteen maakte het merk zo ook even weer helder hoe belangrijk internetreclame is, net als dus positieve beoordelingen, voor het vertrouwen van de klant in een merk. Het effect van de actie was evident en duidelijk waarneembaar in de zoekopdrachten: die stegen behoorlijk.

Tesla profiteert van aandacht elektrisch rijden

Toyota, Tesla, Renault, BMW, Volkswagen en Peugeot delen in het onderzoek plek twee. In het vooral Duitse en Franse geweld valt met name de Tesla op; bekend van de elektrische en hybride auto’s. Zij maken dankbaar gebruik van de aandacht die er (ook vanuit de overheid) is voor elektrisch rijden. Dat werd ook duidelijk uit de verkoopcijfers van vorig jaar. Met plus 69 procent was de groei enorm, zeg maar gerust immens.

Ook de hoge klasseringen van BMW, Volkswagen, Renault en Peugeot is eenvoudig te verklaren. Ook deze merken besteden tijd, geld en energie aan online marketing. Ook de opgebouwde ‘naam en faam’ werkt mee. De merken staan nu eenmaal als goed en betrouwbaar te boek. Daar kon zelfs de affaire van VW met de fraude rondom brandstofverbruik niets aan veranderen. Het imago van de Volkswagen kreeg weliswaar een deukje, maar meer was het ook niet.

Lange levensduur van Audi

Audi moest in het onderzoek genoegen nemen met brons. De 60.500 zoekopdrachten op Google dankt het (wederom) Duitse merk met name aan het imago van sportieve auto. Vooral jongeren dwepen met Audi, bovendien een merk dat bekend staat om de hogere inruilwaarde. Daarnaast blijft het feit dat de kwaliteit goed is en de auto een lange levensduur kent.

Autoverzekering voor youngtimers

Over een lange levensduur gesproken: steeds meer zelfstandig ondernemers en ZZP’ers maken gebruik van auto’s die vijftien jaar of ouder zijn: ook wel youngtimers genoemd. Zeker de BMW, Audi en Mercedes – de grotere types met name- blijken belastingtechnisch aantrekkelijke auto’s om te gebruiken. Minder aantrekkelijk is echter de relatief dure autoverzekering.

Als je winnaars hebt, zijn er ook ‘verliezers’. Zoals eerder gemeld wordt het Chinese Qoros amper gezocht via Google. Niet vreemd, want zelfs nu nog zullen mensen hun wenkbrauwen fronsen bij het horen van dit merk. En dat is gezien de jonge leeftijd van dit merk eigenlijk normaal. Qoros is er pas een aantal jaren en lanceerde pas in 2013 een eerste model: de waarschijnlijk al even onbekende Qoros 3. Voordeel van onderaan staan is echter dat je alleen maar kunt stijgen en dat zal dit Chinese merk zeker gaan doen. De naamsbekendheid zal alleen maar groeien en de auto zal zeker van zich doen spreken, ook in Nederland. Waarom? Omdat dit merk nu al te boek staat als zeer innovatief, staat voor elektrisch rijden en bovendien betaal je niet de hoofdprijs voor deze auto afgezet tegen vergelijkbare merken die al langer op de markt zijn.