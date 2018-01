De slimste energieverbruik-apps

Advertorial | 5 januari 2018, 17:00

Concurrentiestrijd op de energiemarkt

Door de moordende concurrentie op de energiemarkt doen energiebedrijven er alles aan om zich van de massa te onderscheiden. Dit doen ze niet alleen door hun product scherp te prijzen en zorgen dat zij de goedkoopste energieleverancier zijn, maar bijvoorbeeld ook door middel van klantenbinding. Door bijvoorbeeld de klantenservice te verbeteren en 'slimme' thermostaten en meters aan te bieden, proberen energieleveranciers te voorkomen dat hun klant naar een voordeligere, aantrekkelijkere concurrent overstapt. Steeds meer mensen ontdekken de voordelen van energie vergelijken. De consument profiteert dus behoorlijk van de onderlinge concurrentiestrijd!

Klantenbinding door middel van apps

Naast een verbeterde service en innovatieve apparaten, proberen energiebedrijven klanten aan te trekken en te behouden door middel van energieverbruik-apps. Een energieverbruik-app geeft de klant op elk gewenst moment inzicht in zijn of haar energieverbruik via een smartphone of tablet. Door middel van deze technologische snufjes proberen de energieleveranciers hun concurrenten te overtreffen. Welke leverancier slaagt hier het beste in?

Oxxio

De Oxxio-app geeft inzicht in het energieverbruik per maand, per dag, en zelfs per uur. De app kan zowel gecombineerd worden met een slimme als een traditionele meter, al dient men bij de laatstgenoemde meter de meterstand handmatig in te voeren. De klant kan verschillende periodes eenvoudig met elkaar vergelijken en bespaardoelen instellen. Bovendien geeft de Oxxio-app handige bespaartips. De Oxxio-app kan zelfs gebruikt worden door energiegebruikers die geen klant zijn van Oxxio. Klanten van Oxxio profiteren echter wel van extra functies, zoals de Voorschotcheck. Hiermee kan de Oxxio-klant eenvoudig controleren of het energieverbruik overeenkomt met het betaalde voorschotbedrag.

EnergieAssistent van E.ON

Met de EnergieAssistent kan de thermostaat op afstand bediend worden en kan de klant zijn of haar energieverbruik eenvoudig meten. Daarnaast kunnen verschillende periodes met elkaar vergeleken worden en profiteert de klant van bespaartips. Net als de Oxxio-app is ook de EnergieAssistent voor iedereen beschikbaar. Helaas kan deze app alleen in combinatie met een slimme thermostaat gebruikt worden. Bovendien is het, in tegenstelling tot de Oxxio-app, niet mogelijk om bespaardoelen in te stellen.

Qurrent Energie

De Qurrent Energie app kan zowel gebruikt worden in combinatie met een slimme als traditionele meter. In geval van een traditionele meter is het echter noodzakelijk om een Qbox te kopen, een apparaat dat de meterstanden uitleest. Hoewel de app gratis is, komen er dus voor gebruikers van traditionele meters extra kosten bij kijken. Daarnaast kunnen deze gebruikers enkel hun energieverbruik inzien, terwijl gebruikers van slimme meters hun gas- en elektriciteitsverbruik kunnen bekijken.

Toon-app van Eneco

In tegenstelling tot de bovenstaande apps, kan de Toon-app alleen gebruikt worden door klanten van Eneco. Met deze app kan de thermostaat op afstand bediend worden. Daarnaast geeft de Toon-app inzicht in het energieverbruik en de opbrengst van eventuele zonnepanelen. Bovendien geeft de app bespaartips en is het mogelijk het verbruik van verschillende periodes te vergelijken.

Verbruiksmanager van Essent

De Verbruiksmanager laat het energieverbruik per maand zien en vergelijkt dit met het maandelijkse voorschotbedrag. Dit voorschotbedrag kan eenvoudig gecorrigeerd worden. Helaas is het niet mogelijk om inzicht te krijgen in het energieverbruik per dag of per uur. Bovendien is de Verbruiksmanager alleen beschikbaar voor klanten van Essent. Daar staat tegenover dat de app wel gebruikt kan worden door klanten met een traditionele meter, al moeten zij de meterstanden wel handmatig invullen.

De beste energieverbruik-app

Qua functionaliteiten komen de apps grotendeels met elkaar overeen: bijna alle apps geven gedetailleerd inzicht in het energieverbruik en maken het mogelijk om verschillende perioden met elkaar te vergelijken. Hoewel alle apps gratis zijn, zijn ze echter niet allemaal even toegankelijk. Wat dat betreft komt Oxxio als winnaar uit de bus: deze app is zowel beschikbaar voor klanten als niet-klanten, én kan ook nog eens (zonder bijkomende kosten) gebruikt worden met een traditionele meter. Daarnaast zijn de gegevens over energieverbruik in deze app verreweg het meest gedetailleerd: niet alleen geeft de app inzicht over maandverbruik, de klant kan ook zien hoeveel hij of zij per dag of zelfs per uur verbruikt.