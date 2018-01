Hoe zet jij verandering in gang dit jaar?

8 januari 2018

De praktijkdag iChange staat volledig in het teken van verandercommunicatie en gedrag.

De praktijkdag iChange op 13 maart 2018 geeft jou als communicatieprofessional de mogelijkheid om gericht aan je kennis en vaardigheden te werken op het gebied van communicatie en verandering.

Leer tegen de stroom inzwemmen, bestudeer de zeven essentiële principes om van binnenuit te veranderen en leer omgaan met weerstand. Of ga aan de slag met impact. Hoe krijg je medewerkers en management nou écht in beweging? Kies uit maar liefst 11 sessies.

Managers & change

Huib Koeleman staat stil bij de veranderingen in de positie van de leidinggevende, de nieuwe (communicatie)rollen die hij of zij heeft en hoe de communicatieprofessional de leidinggevende hierin kan ondersteunen en adviseren met 5 gouden regels.

Medewerkers in beweging

Een interactieve sessie van Nathalie Soeteman over het betrekken van medewerkers bij (gedrags)verandering, met behulp van best practices en inzichten uit de Positieve Psychologie. Hoe krijg je ze in beweging en hoe krijg je ze echt mee?

Innovatie en cultuur

Tegen de stroom inzwemmen, wie durft? Innovatie is grotendeels cultuur & wie dat wil veranderen begint bij zichzelf. In deze workshop ga je zien hoe sociale innovatie werkt (en juist niet werkt) en ga je met je eigen situatie aan het werk.

Gespreksfluisteraar

Wist je dat medewerkers in organisaties zo’n 80% van hun werktijd in gesprekken zitten? Dat is nogal wat. Dan wil je natuurlijk dat die gesprekken van topkwaliteit zijn en ook daadwerkelijk iets bijdragen voor de organisatie. Ga jij voor gesprekken met meer waarde voor jouw organisatie? Dan is de workshop van Ameike van der Ven de beste investering!

De praktijkdag iChange van Adfo Academy bestaat uit drie verschillende workshoprondes. Stel je eigen programma samen. Het loont om meerdere workshops op één dag te volgen: wanneer je je inschrijft voor meerdere workshops, daalt de prijs per workshop. Benieuwd naar álle workshops? Neem hier een kijkje op de website! Zien we je op 13 maart?