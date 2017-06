Met Arjen Lubach, Politico (USA), Dick Schoof (NCTV), UMC Utrecht, RIVM, McDonald’s, VGZ..

Advertorial | 26 juni 2017, 8:45

“Erosie van waarheid en feiten”, dat is de rode draad van het Praktijkcongres Succesvol Persbeleid 2017 (dinsdag 10 oktober). Alweer de 23e editie, met dit keer als dagvoorzitter: Rick Nieman.

Tijdens het Jaarcongres 2017 kijken we naar de gevolgen van hoe nieuws zich vandaag de dag verspreidt en de eisen die dat stelt aan de woordvoerder. We voeren vakdiscussies en praten over dilemma’s aan de hand van cases van o.m. UMC Utrecht, NCTV (Dick Schoof), McDonald’s Nederland en RIVM. Speciale gasten zijn Eliana Johnson (Politico USA) en Arjen Lubach. De media zijn natuurlijk ook ruim vertegenwoordigd met NU.nl, NOS-Nieuws, Ad, de Volkskrant en NRC Handelsblad.

Meer info & inschrijven: www.corner-stone.nl