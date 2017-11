Neem betere beslissingen aan de hand van externe data

Advertorial | 28 november 2017, 9:10

Veel leiders vertrouwen bij het nemen van beslissingen op interne data, terwijl deze informatie enkel iets zegt over historische gebeurtenissen. Externe data, daarentegen, biedt inzichten over de belangrijkste ontwikkelingen buiten de organisatie.

Interne gegevens maken je reactief

Interne data is gebaseerd op gebeurtenissen binnen de organisatie uit het verleden. Bijvoorbeeld de financiële resultaten van afgelopen maand of de groei van het marktaandeel gedurende het afgelopen jaar. Maar om een concurrentievoordeel te behalen moet een organisatie verder kijken dan naar de interne gebeurtenissen. Wat vinden je klanten van jouw merk en hoe handelen ze? Wat gebeurt er op economisch, overheids-, sociaal- en politiek vlak in jouw sector? En welke strategische stappen ondernemen je concurrenten?

Door te focussen op interne gegevens bij het nemen van beslissingen handelen leiders reactief, in plaats van dat ze proactief inspelen op ontwikkelingen van buitenaf. Externe data geeft leiders inzichten in deze ontwikkelingen van buitenaf, en helpt zo kansen en bedreigingen in de markt vroegtijdig op te pikken. Zo blijf je de concurrentie voor. Interne gegevens moeten natuurlijk niet helemaal terzijde geschoven worden, maar ze weergeven slechts een deel van het verhaal dat een leider nodig heeft om strategische beslissingen te nemen. Een bedrijf runnen door alleen naar interne informatie te kijken, is als autorijden terwijl je in de achteruitkijkspiegel kijkt.

‘ Outside Insight ’: Externe gegevens bieden een concurrentievoordeel

Externe data heeft betrekking tot alle gegevens die buiten de grenzen van het bedrijf worden verzameld. Dit soort informatie geeft een groter beeld van wat er gaande is, en het is direct beschikbaar op het internet. Met behulp van tools kunnen organisaties alles wat op het internet achtergelaten wordt oppikken. Zo ontdek je eenvoudig trends binnen je doelgroep, strategische initiatieven van de concurrentie en ontwikkelingen in de sector.

Elke dag laten bedrijven, klanten, dienstverleners en andere spelers in jouw markt namelijk ‘online broodkruimels’ achter. De inzichten uit deze data vertellen veel over je markt, bijvoorbeeld over nieuwe vacatures, octrooiaanvragen, lanceringen van nieuwe producten, reclame uitgaven van concurrenten, etc. Jorn Lyseggen , CEO van Meltwater , beschrijft het nemen van betere beslissingen aan de hand van externe data in zijn boek ‘ Outside Insight: Navigating a World Drowning in Data ’ als Outside Insight. Door realtime externe data te monitoren kunnen leiders in een vroegtijdig stadium zien of zich iets ‘anders dan anders’ voordoet. Zo kunnen zij anticiperen op veranderingen in de competitieve omgeving en de kansen en bedreigingen van hun markt effectiever en realtime identificeren.