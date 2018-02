Zo zorgen energieleveranciers voor klantretentie

Advertorial | 28 februari 2018, 11:27

Omdat consumenten tegenwoordig zelf kunnen bepalen welke energieleverancier ze kiezen, zijn er diverse energievergelijkingssites ontstaan. Potentiële klanten worden geholpen met overstappen van leverancier en dit levert de vergelijkingssite geld op.

Hoe gaat dit in zijn werk?

De bedoeling van het zelf laten kiezen van een energieleverancier is het verlagen van de prijs voor de consument. Wanneer klanten zelf energie vergelijken en zoeken naar de laagste prijs, zorgt dit voor concurrentie op de markt. Het gevolg hiervan is dat energieleveranciers een behoorlijk gedeelte van hun budget besteden aan het promoten van hun bedrijf. Ook krijgen consumenten diverse aanbiedingen voorgeschoteld. Het is hierbij uiteraard de bedoeling dat de klant blijft overstappen van energie. Zou hij dat niet doen, dan worden na het aflopen van het contract de tarieven verhoogd.

Hoe komen en blijven de klanten binnen?

De hamvraag voor iedere energieleverancier is hoe de zoekende en vergelijkende consument nu juist bij hem terecht komt. Daarna is het belangrijk om deze klant binnen te houden. Marketingtechnisch zijn hiervoor een aantal manieren.

De laagste kosten en leuke extraatjes

Om mensen als nieuwe klant binnen te krijgen, is het van belang om bij de goedkoopste energieleveranciers te behoren. Daarnaast spelen extraatjes zoals gadgets, Ipads of hoge welkomstkortingen een grote rol bij het binnenhalen van nieuwe klanten.

Band opbouwen met bestaande klanten

Voor consumenten is het belangrijk dat ze het gevoel krijgen erbij te horen. Energieleveranciers proberen daarom een band op te bouwen met hun klanten. Een manier om dit te bewerkstelligen is het benadrukken van de waarden van het bedrijf. Wanneer de consument zich hiermee kan verenigen, zal deze langer blijven hangen bij de betreffende leverancier.

Duurzaamheid

Tegenwoordig is duurzaamheid voor veel consumenten een hot item. Als groene energieleverancier zit je bij deze mensen al snel goed. Door dit onderdeel van het bedrijf duidelijk onder de aandacht van de klant te brengen, kiezen deze klanten minder snel voor een concurrent. Ook al zouden ze elders goedkoper uit zijn. Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld betrouwbaarheid hoog in het vaandel hebben. Laat je als energieleverancier merken dat dit ook voor jouw bedrijf essentieel is, dan blijft de consument langer klant. Het voelt goed, omdat je voor dezelfde waarden staat.

Het bieden van extra diensten

Niet alleen het leveren van energie is belangrijk voor de huidige consument. Zijn er ook opties waardoor het energieverbruik kan dalen? Hoe zit het met het onderhoud van de CV-ketel? Wanneer een leverancier deze, en andere, extra diensten aanbiedt, zal een klant het eerst goed en grondig overwegen voordat hij zal overstappen naar een andere energieleverancier.

Nieuwe klanten lijken belangrijker

Energieleveranciers besparen zich kosten noch moeite om nieuwe klanten binnen te halen. Binnen de branche woedt een hevige strijd om de consument. Hoe haal je een klant bij de concurrent vandaan en hoe zorg je ervoor dat hij kiest voor jouw bedrijf? Gaat het echter om bestaande klanten, dan verandert er het een en ander. In veel gevallen betaalt de blijvende klant hogere tarieven. Ook is er geen sprake meer van leuke kortingen en extra cadeautjes. Wanneer het gaat om energieleveranciers, lijkt vooral de klant die regelmatig shopt, beloont te worden. Trouw wordt in dit geval afgestraft. Blijkbaar zijn er veel consumenten die het op deze manier prima vinden. Zolang ze geen klachten hebben en alles loopt zoals het moet, dan blijven ze bij hun vertrouwde energieleverancier. Klantretentie komt in de energiesector dan ook voornamelijk door de trouw van de consument.