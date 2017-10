Informatie over nieuwe functie.

Jascha Tuinier start per 1 oktober 2017 als Head of Marketing bij Simplicate. Het snel groeiende Simplicate is een online leverancier van ‘essential tools for successful businesses’. Bij Simplicate wordt Jascha verantwoordelijk voor het doorontwikkelen van het merk, de inrichting van de marketing organisatie, het vergroten van de zichtbaarheid en naamsbekendheid en het verder laten groeien van de client base.