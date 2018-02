Gay-mannen centraal in campagne Suit Supply

Jaap Bartelds, redactie | 21 februari 2018, 17:09

Voor de nieuwe campagne van Suit Supply zoekt het pakkenmerk het voor de verandering eens niet in pikant dan wel seksistisch bevonden fotografie met schaars geklede dames. Nu zijn het gays die de kleren aan de man brengen.

In een serie foto’s zijn twee mannen te zien die keurig gekleed gaan. Slechts één zoen kan eraf en zelfs bij het zwembad houden de heren hun kleren aan. Waar Suit Supply bij vorige campagnes de grenzen opzochten van de goede smaak, blijft het deze keer bij kuise beelden.

Wat dan wél weer stoer is: in een begeleidend schrijven laat Suit Supply bij monde van oprichter en CEO Fokke de Jong weten dat de campagne ook gewoon te zien zal zijn in landen waar homoseksualiteit gevoelig ligt. De negatieve impact op de business in die landen neemt Suit Supply voor lief.

En waarom juist nu een campagne met gay mannen in de hoofdrol? De Jong: ‘De aantrekkingskracht tussen mensen speelt een belangrijke rol in de modereclame. Een campagne met de aantrekkingskracht tussen mannen had allang moeten plaatsvinden en is relevant voor ons merk.'

De campagne is online te zien, via de social mediakanalen van Suit Supply, in de winkels en op outdoor billboards.

Over de auteur