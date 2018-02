Vincent van Gogh brengt refurbished Apple-producten aan de man

Jaap Bartelds, redactie | 21 februari 2018, 14:57

Leapp lanceerde deze week de tweede commercial in de serie ‘’Oude Meesters’. Leapp brengt zijn refurbished Apple-producten sinds kort aan de man met een campagne waarin de schilderijen van Vincent van Gogh figureren. Oprichter Rogier van Camp: ‘De bron is bijna onuitputtelijk.’

Na een spot waarin het schilderij De Aardappeleters de hoofdrol speelde is nu Vincent van Gogh zelf aan de beurt. Het idee: zelfs met een pleister op zijn oor kan Vincent zijn broer Theo bellen door zijn refurbished iPhone op de speaker te zetten.



Oprichter van Leapp, Rogier van Camp: ‘Het is erg moeilijk om tussen het geweld van de Unilevers en Albert Heijnen van deze wereld op te vallen met een tv-commercial van 20 seconden. Daarnaast zijn de kosten voor productie vaak zo hoog dat hier zomaar een kwart van je budget aan op kan gaan. De vinding om de bekendste schilderijen van de wereld in te zetten zonder te hoeven betalen voor het gebruik ervan was een gouden greep.’



Hij vervolgt: ‘Gek genoeg hebben we het nog niet veel vaker gezien en dat draagt bij aan een hogere opvalwaarde. De bron is bijna onuitputtelijk, dus voor de rest van dit jaar hebben we nog een paar mooie oude meesters op het programma staan.’



In samenwerking met reclamebureau Maatschap voor Reclame heeft leapp in de laatste maanden van 2017 voor deze nieuwe communicatiestijl gekozen. Hoe waren de reacties op de eerste commercial? ‘Er komen veel meer reacties op onze nieuwe campagne dan op voorgaande campagnes met de zelfde mediadruk in GRP’s. Onze eerste commercial in deze reeks was voor de Sint-campagne en daarna volgde een Kerst-campagne. Dit waren beide oude prenten maar nog niet de oude meesters zoals we die vanaf januari inzetten. De reacties zijn over het algemeen zeer positief, al kreeg de Kerst-commercial af en toe ook kritiek, bijvoorbeeld vanuit het geloof. Uiteraard willen wij niemand tegen de haren instrijken met onze commercials en leggen we daar ook een belangrijke focus op tijdens de productie.’



Waarom is gekozen voor Vincent van Gogh? ‘We vonden het leuk om deze nieuwe campagne af te trappen met een van de beste en bekendste schilders die Nederland heeft voortgebracht. Het toeval wilde dat ook meerdere van zijn schilderijen goed passen bij de boodschap die we willen overbrengen. Bijvoorbeeld dat Theo bekend staat als degene die Vincent financieel onderhield: dat is een leuke extra knipoog naar het financiële voordeel dat Leapp haar klanten biedt. Het volgende schilderij in deze reeks is overigens van Monet, we blijven dus niet enkel bij Van Gogh.’



Hoeveel commercials staan er op de planning? ‘Gedurende dit jaar zullen er zo’n zes à zeven verschillende commercials in deze schilderijenreeks worden uitgezonden.’



Kun je al iets zeggen over de eerste resultaten? ‘Het directe omzeteffect op onze ATL-inzet is sinds de start van deze campagne bijna 25% hoger dan bij onze vorige campagnes. Het directe effect in de toename van het online bezoek is zelf nog hoger in vergelijking met voorgaande campagnes. In onze winkels merk je vooral dat de conversie harder stijgt dan de bezoekerstoename. Blijkbaar komt de klant beter voorbereid naar de winkel en weet hij op basis van de commercials al wat hij wil kopen.’

Hier de twee commercials die tot nu toe zijn uitgezonden. De stem die je hoort is van Jeroen van Koningsbrugge.