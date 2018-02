Nieuw: GDPR voor marketeers

Beeckestijn Business School, partner | 12 februari 2018, 12:11

Is jouw organisatie al klaar voor de AVG/GDPR in mei 2018? Bij Beeckestijn leer je binnen één dag alle ins en outs over deze privacywetgeving.

Nieuwe training: GDPR voor marketeers

De nieuwe privacywetgeving (AVG/GDPR) die mei 2018 ingaat stelt hoge eisen aan het bedrijfsleven op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. De nieuwe wet zorgt aan de ene kant voor strenge regels en boetes, maar biedt aan de andere kant ook kansen als je de wet goed leert toepassen. Deze 1-daagse training bij Beeckestijn Business School leert je de ins en outs van de nieuwe Privacywetgeving (AVG/GDPR). Je leert niet alleen wat de nieuwe wet inhoudt, maar ook de impact van de wet op jouw organisatie en marketingactiviteiten. Zo ben je in staat om aansprakelijkheid en sancties te voorkomen en de reputatie van je organisatie optimaal te beschermen.

Je leert in één dag:

De ins en outs van de nieuwe Privacywetgeving (AVG/GDPR)

Wat de impact is van de AVG/GDPR op jouw organisatie en marketingactiviteiten

Hoe je de nieuwe wetgeving goed implementeert binnen jouw organisatie

Je marketingactiviteiten en systemen zo in te richten dat je marketing compliant is

Actief aan de slag te gaan met GDPR voor jouw organisatie

Je leert niet alleen wat de nieuwe Privacywet inhoudt, maar past deze kennis ook meteen toe in de praktijk. Zo heb je na afronding van de training meteen een plan van aanpak waarmee je aan de slag kunt!

Een aantal onderwerpen tijdens de training GDPR voor marketeers:

Privacy en het belang van beschermen privacy

De ins en outs van de Privacywetgeving (AVG/GDPR)

De impact van de privacy wetgeving op Marketing en andere disciplines binnen de organisatie

Voordelen en nadelen van de wet en kansen door benutten grijze gebieden

Gevolgen overtreding wet: aansprakelijkheid, sancties en boetes

Voor wie is de training GDPR voor Marketeers bedoeld?

De training is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens. Niet alleen (digital) marketing professionals en database marketeers maar ook maar ook professionals op het gebied marketing intelligence, e-commerce, management, security en ICT. Je wilt je huidige kennis verbreden en verdiepen en wilt deze graag direct toepassen in praktijk.

Veelvoorkomende functies bij deze training

(Online) marketeers

Database marketeers

Marketing managers

Communicatie professionals

Meer informatie?

Wil je graag klaar zijn voor de nieuwe AVG/GDPR in mei 2018? Doe dan mee met deze training! Lees meer »

