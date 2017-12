Clinic: Heineken Biertegoed - de rol van data en analytics

Beeckestijn Business School, partner | 18 december 2017, 14:51

Hoe krijgt Heineken de consumenten van de bank naar de bar? En welke rol speelt data daarbij? Kom gratis naar de clinic op 26 januari 2018!

Beeckestijn Business School nodigt je graag uit voor de gratis clinic 'Heineken Biertegoed - de rol van data & analytics' op vrijdag 26 januari 2018 in Leusden. De clinic wordt gegeven door Marissa van Adrichem (Heineken) en Pim Wennekes (TopBI) op vrijdagmiddag 26 januari van 13:00 tot 15:00 uur bij Beeckestijn Business School in Leusden. Meld je gratis aan!

Met bytes van bank naar bar

Hoe krijg je consumenten van de bank naar de bar? En welke rol speelt data daarbij? Van het verleiden van consumenten om deel te nemen aan het Heineken Biertegoed programma tot de transacties aan de bar: data helpt Heineken om de belevenis voor de consument te optimaliseren en om waarde te creëren voor haar klanten in zowel retail als horeca.

Marissa van Adrichem, programma manager digital van Heineken, zal de uitdagende ontwikkelingen in de biermarkt in Nederland schetsen die ertoe hebben geleid dat Heineken in september 2016 het Heineken Biertegoed programma lanceerde. Zij zal vertellen over de programma-opzet, het multidisciplinaire team dat hieraan werkt, de obstakels die men onderweg is tegengekomen en heeft aangepakt.

Aansluitend vertelt Pim Wennekes van TopBI hoe data gedurende het programma is ingezet om inzichten te verkrijgen waarmee het team het programma doorlopend kon aanpassen en verbeteren.

Interactieve brainstormsessie

Tenslotte ga je zelf ook aan de slag! We gaan in een interactieve sessie brainstormen hoe Heineken een specifieke doelgroep kan laten groeien in het Biertegoed programma.

Na afloop is er een borrel (met Heineken, uiteraard!) waar je met Marissa en Pim en de andere bezoekers van de workshop nog ideeën en bevindingen kunt uitwisselen. De ervaring leert dat daar nog behoorlijk goede inzichten en contacten uit komen, dus blijf gerust even hangen.

Over de sprekers

Marissa van Adrichem is programma manager bij HEINEKEN Nederland. Zij is vanaf de lancering nauw betrokken bij het Biertegoed programma en verantwoordelijk om deze digitale innovatie tot een succes te maken. Marissa is 4 jaar geleden na haar Master Marketing Management begonnen bij HEINEKEN als Social Media Manager.

Pim Wennekes is manager analytics bij TopBI. Samen met zijn team bedenkt, bouwt en implementeert hij marketing intelligence en data analytics toepassingen die het verschil maken. Pim heeft een bedrijfseconomische achtergrond en was eerder werkzaam als BI-consultant bij Getronics en als manager marketing bij outdoor retailer Bever.

Aanmelden

Deze workshop is alleen toegankelijk voor genodigden, zij worden via e-mail uitgenodigd. Andere aanmeldingen zullen eerst worden beoordeeld of er geen conflict of interest is voor Heineken, alvorens zij worden toegelaten. De clinic is op vrijdag 26 januari 2018 van 13:00 uur tot 15:00 uur bij Beeckestijn Business School, Leusderend 30, 3832 RC te Leusden. Aansluitend is er een borrel met (natuurlijk) Heineken bier. Inloop is mogelijk vanaf 12:40 uur. Meld je gratis aan.