De WOW! factor van influencers

Mediaxplain, partner | 23 november 2017, 17:28

“Zeg, kunnen we niet iets met influencers doen?”, we horen het bijna dagelijks. De afgelopen jaren heeft influencermarketing een vlucht genomen die zelfs met een F16 niet is bij te houden! Van een ‘leuk blogje’ op een zolderkamertje, naar miljoenen volgers en grote deals met A-list bedrijven. What happened?! Tijd om een aantal influencers aan de tand te voelen over hoe zij tegen de hedendaagse influencermarketing aankijken. Mediaxplain* raadpleegde haar netwerk en ging in gesprek met influencers en social media guru’s Kiki Duren, Lars Tibben en Kim Jacobs. In hoeverre zien zij zichzelf als ondernemers en waar lopen zij wel eens tegenaan bij (commerciële) samenwerkingen?



Hoe zorg je voor de WOW! factor binnen commerciële samenwerkingen?

Kiki:

Research is the keyword. Verdiep je extreem in het merk waarmee je in zee gaat. Waar staan ze voor? Wat willen ze uitstralen? Maar ook: waar zit the weak spot? Waar zou ik een handje bij kunnen helpen? Meedenken wordt enorm onderschat. En als ik écht enthousiast ben over een samenwerking, dan geef ik de klant vaak een ‘toetje van het huis’. Al is het maar iets kleins. Iedere manier van exposure is waardevol en zo zal de klant jou herinneren als het meisje dat nét iets extra’s gaf.

Lars:

Het is belangrijk om te weten wat de opdrachtgever verwacht, zodat je deze verwachtingen kunt managen. Ik denk creatief mee en weet wat past binnen hun concept, doordat ik mezelf verdiep in het DNA van de opdrachtgever. Je probeert altijd nét iets extra’s te leveren, waardoor de opdrachtgever kan terugkijken op een fijne samenwerking. Persoonlijk werk ik liever met tien vaste partijen op langere termijn, dan met 100 verschillende short term. Het opbouwen van een relatie die van beide kanten goed voelt, is voor mij de WOW! factor.

Kim:

Commerciële samenwerkingen mogen wat mij betreft niet voelen als acteerwerk, maar moeten perfect aansluiten bij de content die wij delen over het leven. Voordat we met een opdrachtgever in zee gaan, leren we hem kennen en beoordelen we of het merk bij ons past. Als dit het geval is, maken we het ons eigen zodat we de boodschap van het merk op een oprechte manier kunnen overbrengen. Ik denk dat deze oprechtheid en de herkenbaarheid voor onze volgers heel waardevol zijn binnen een commerciële samenwerking.

Kom je uitdagingen tegen in je samenwerking met opdrachtgevers? Zo ja, waar loop je tegenaan?

Kiki:

In het begin vond ik het nog wel eens lastig om te bepalen wat ik precies ‘waard’ was. Onderhandelen is een kat- en muisspel, waar je gevoel bij moet krijgen. Noem jij als eerste een prijs of wacht je af? Zet je hoog in om nog te kunnen zakken of schrik je daarmee af? Neem je een minder goed betaalde klus wel aan als je het merk heel tof vindt of niet? Andersom geldt: neem je een klus die extreem goed betaalt wel aan, ook al sta je er misschien niet om te springen? Ik merk dat meerdere influencers in mijn vakgebied hier tegenaan lopen. Uiteindelijk is het belangrijk om dicht bij jezelf te blijven. Na een aantal jaar ervaring weet je vanzelf waar je je goed bij voelt, wat bij je volgers past, wat je dagprijs is en wat je ongeveer kunt vragen voor bepaalde (commerciële) samenwerkingen.

Lars:

Sommige opdrachtgevers willen veel voor weinig en daar pas ik voor.

Kim:

We hebben afgelopen jaren een enorme verschuiving van blog naar YouTube meegemaakt. Hoewel steeds meer bedrijven hierop inspelen, merken we dat sommigen nog niet inzien hoe we op een relatief makkelijke manier - bijvoorbeeld met een vlog - een grote, geïnteresseerde en vooral leuke doelgroep kunnen bereiken. Het overtuigen blijft een uitdaging, maar is vooral erg leuk!

In hoeverre zie jij jezelf als ondernemer ?

Kiki:

Cliché maar waar: ik kom uit een echte ondernemersfamilie. Mijn opa had zijn eigen bedrijf en later nam mijn vader dit over. Als klein meisje stond ik motorpakken te verkopen op de Jaarbeurs in Utrecht, dus dat met die paplepel, dat zit wel goed. Daarnaast heb ik van jongs af aan de drang om van me te laten horen. Tijdens mijn journalistieke loopbaan kwam ik er steeds weer achter dat ik het moeilijk vind om fulltime voor een werkgever te werken. Ik was altijd al bezig met personal branding en toen ik me eenmaal inschreef bij de Kamer van Koophandel wist ik het zeker: dit is het. Dit wil ik doen.

Lars:

Als influencer ben ik dagelijks in contact met vaste en nieuwe opdrachtgevers om nieuwe concepten op te zetten. Ik werk al vier jaar voor mezelf, dus ik zie mezelf zeker als een ondernemer. Naast mijn rol als influencer heb ik een content studio: SEC Agency en maak ik met name videocontent voor internationale merken. Voor L’Oreal Paris heb ik samen met mijn team TV commercials en online campagnes geproduceerd.

Kim:

Ik zie de combinatie van onze kanalen als een vorm van media. Net als een magazine of radiozender, proberen wij via onze kanalen een doelgroep te bereiken en te binden. Met alle werkzaamheden die daarbij komen kijken ben ik fulltime bezig. Dus wat dat betreft ben ik een fulltime ondernemer.

