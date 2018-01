De reis naar een goede travel publicatie

Mediaxplain, partner | 25 januari 2018, 17:13

5 bucketlist bestemmingen waar je nú met korting heen vliegt of De fijnste koffiebars van Milaan. Reisjournalisten worden dagelijks geconfronteerd met de beste bestemmingen en hipste hotspots, maar wat vinden zij van al die persberichten die zich opstapelen in hun mailbox? En hoe ziet hun ideale persreis eruit? Mediaxplain* stelde deze vragen (en meer) aan Denise Dirksen en Max Lammertink van Wanderwood.nl, aan Hans Avontuur bekend van o.a. zijn wekelijkse reiscolumn in AD Magazine, en Sabine de Witte, oprichtster van online reisplatform Your Ambassadrice.

Van welk soort travel persbericht word jij enthousiast?

Denise & Max:

Persberichten die er om de één of andere reden net tussenuit springen en waar we een link mee hebben vinden wij het leukst. Bijvoorbeeld over een reisbestemming waar we geweest zijn, of een die we net geboekt hebben. De relevantie is groter; je kent het gebied en wilt weten wat er speelt. Of je bent juist nieuwsgierig naar wat je te wachten staat. Het is ook heerlijk om weg te dromen over een reis die je waarschijnlijk nooit zult maken. Zo lazen we laatst een bericht over een tiendaagse kajakreis in West-Papoea; een reis alleen voor experts, dus we dromen nog even door…

Hans:

Van persberichten met nieuwe, frisse en sprankelende initiatieven! Dat een stad hip is, of dat je in een streek zo leuk kunt wandelen of fietsen, dat weten we zelf ook wel. Persberichten over onzin-onderzoeken zijn niet aan mij besteed. Ik noem maar een voorbeeld; ‘70% van de Nederlanders wordt wel eens verliefd op vakantie’, afkomstig van een condoomfabrikant. Het is echt krankzinnig hoeveel van dat soort persberichten ik krijg! Ik moet bekennen dat mijn ideeën voor grote reisreportages zelden uit persberichten ontstaan.

Sabine:

Heel eerlijk belandt 99% van de persberichten ongelezen in de prullenmand, het is vaak input die voor mij niet uniek genoeg is en voor mijn publiek niet relevant. Persberichten zijn vaak heel algemeen, zonder enige beleving.

Hoe ziet jouw ideale persreis eruit?

Denise & Max:

Wij houden ervan om reizen zelf te plannen en uit te stippelen, zowel van tevoren, als tijdens de reis. Dit gaat heel goed samen, met vooraf besproken bezoeken en activiteiten. Zolang je ze maar flexibel in kunt delen! Vergeet niet…, de leukste ervaringen komen vaak onverwacht op je pad! Dat leuke tentje waar je spontaan naar binnenging voor één drankje en waar je ’s nachts om half vijf uitrolde met vijf nieuwe vrienden. Dat vind je in geen enkel programma!

Hans:

Dat is heel eenvoudig: een individuele persreis, waarbij ik alle vrijheid heb om het beste verhaal te kunnen maken. Het is dan natuurlijk wel belangrijk dat we het onderwerp vooraf goed doorspreken, zodat het PR bureau optimaal kan inschatten waar het mij verder mee kan helpen of bij kan faciliteren. Ik doe dit al jaren op deze manier en tot ieders tevredenheid.

Sabine:

Mijn ideale persreis is met een vliegtuigmaatschappij, waar je zelf een reis omheen kunt plannen en regelen. Zoals vorig jaar met Jet Airways naar India of nu, as we speak, met Etihad naar Abu Dhabi, Seychellen en Zuid-Afrika. Hotels, activiteiten en hotspots plan ik in overleg met het verkeersbureau en andere samenwerkende partijen. Bovendien kun je dan zelf vaak je gezelschap kiezen, wat betekent dat er iemand meegaat die je kent.

Wat komt in de praktijk vaker voor: word je benaderd of ga je op zoek?

Denise & Max:

Voor specifieke zaken gaan we zelf op zoek. Zo hebben we mooie deals kunnen maken voor onze vierdaagse Inca Trail naar Machu Picchu en voor de Bush camper voor onze reis naar Zuid-Afrika eind januari.

Hans:

Bij het overgrote deel van mijn reportages ligt het initiatief bij mij. Daarvoor volg ik ontwikkelingen op de voet, lees ik internationale bladen, check ik websites en blogs, heb ik regelmatig meetings met PR bureaus, contactpersonen in landen of regio’s en spreek ik graag met redacties.

Sabine:

Ik heb de luxe dat ik dit al bijna 10 jaar doe en vaak word uitgenodigd om zelf iets samen te stellen, meer individuele reizen dus. Dit jaar werk ik voor het eerst met een groter team contributors en de groepspersreis uitnodigingen worden op basis van interesse en specialisme onder hen verdeeld.

Wat zijn de ongeschreven regels als er niets is afgesproken rondom publiceren na een reis?

Denise & Max:

Onze publicaties zijn voornamelijk ontstaan nadat we de afspraken per mail hebben vastgelegd met de organisatie. Wanneer er geen concrete zaken zijn afgesproken, proberen wij in ieder geval recht te doen aan de organisatie en aan onze ervaring. Ook vinden we het belangrijk om in een post duidelijk aan te geven of er sprake is van branded content of sponsoring. Om ons account en de posts authentiek te houden en mensen een beeld te geven van hoe we de reis daadwerkelijk beleefd hebben, zullen we (gesponsorde) ervaringen nooit mooier voordoen dan zij zijn.

Hans:

Ongeschreven regels heb ik niet. Als ik ergens naartoe ga is vooraf precies duidelijk welke reportage daaruit zal voortkomen. En bij sponsoring ligt ook vast wat daar tegenover zal staan. Dergelijke zaken moet je niet aan ‘ongeschreven regels’ overlaten.

Sabine:

Dat is bij mij nog nooit voorgekomen. Vooraf spreek je altijd af wat er ongeveer wordt opgeleverd na een reis. Als er dingen heel erg tegenvallen, of als er vanwege een andere reden niet gepubliceerd kan worden volgens afspraak, gaat dat in goed overleg. Nu wil je natuurlijk weten of er wel eens iets zo is tegengevallen dat ik er niet over heb geschreven. Yes, vervolgens heb ik ze 3 maanden interim advies gegeven om hun service te verbeteren. Er was net een switch in personeel en management. Reisjournalistiek blijft afhankelijk van momentopnames én mensen.