Vijf dingen die iedere digital marketeer op zijn verlanglijstje voor 2018 heeft staan

Mediaxplain, partner | 21 december 2017, 15:41

Nu mijn verlanglijstjes zijn ingeleverd bij verschillende Kerstmannen- en vrouwen, kan mijn werk gerelateerde verlanglijstje natuurlijk niet achterblijven. Het gebeurt vaak dat onze geniale digital ingevingen de prullenbak in kunnen. Niet omdat het technisch onmogelijk is, maar omdat de benodigde partijen het simpelweg onmogelijk maken. Denk aan adverteren op Netflix of het awareness-effect van campagnes, inclusief inzet op Facebook en Google, inzichtelijk krijgen. Hoog tijd om een verlanglijstje te maken met wensen die het leven van een digital marketeer een stuk aangenamer zouden maken.

Google en Facebook, combineer data!

Hoeveel effectiever zouden campagnes zijn, wanneer een potentiele klant met (koop)intentie een video op YouTube ziet en direct daarna een tweede contactmoment heeft op zijn of haar Facebook wall met een activerende uiting? Als Google en Facebook hun data beschikbaar stellen, zouden we het antwoord weten... Aangezien we natuurlijk allemaal vermoeden dat het combineren van data tussen deze platformen goud is voor een succesvolle campagne, zien we ons genoodzaakt om de gewenste situatie na te bootsen. Door in week 1 de video op YouTube en in week 2 de uiting op Facebook bij een zoveel mogelijk vergelijkbare doelgroep te tonen. Zo proberen we de kans op vervolgcontact te vergroten. Afhankelijk van doelstelling en budget natuurlijk.

Google en Facebook, maak data ook openbaar en extern bruikbaar

Hoe fijn zou het zijn, als het effect van contacten bij Google en/of Facebook op dezelfde manier onderzocht kan worden, als bij andere online media-inzet? Dan kan in ieder geval het effect van gerealiseerd bereik, via bijvoorbeeld Facebook, afgezet worden tegen het effect van bereik via display. Maar helaas is dit vooralsnog een droom (of eigenlijk een regelrechte nachtmerrie). Nu de kans nog steeds groter is dat je een speld in een hooiberg vindt, dan dat je data van Facebook en Google in handen krijgt, zijn creatieve oplossingen geboden. Zo doen wij onderzoek op basis van uitgevraagd gedrag, om tóch awareness-effecten van de Google en Facebook inzet te achterhalen.

Programmatic TV inkopen kan gewoon

Geen luiercommercials voor mensen zonder kinderen, omdat bekend is dat zij nooit naar baby TV kijken of geen trapliftreclame voor mensen onder de 60, omdat bekend is dat zij nooit overdag TV kijken. Programmatic TV commercials inkopen is de sleutel! Technisch gezien kan dit al lang, maar wordt het nog niet aangeboden. Hoe kan dat?! YouTube is achter de schermen al druk bezig met het beschikbaar maken van programmatic TV inkoop. Maar waar blijven de lokale TV exploitanten? Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en testen waar mogelijk al met de beperkte uitrol van deze vorm van inkoop. Zodat, als het hélemaal mogelijk is, wij er klaar voor zijn!

Adverteren bij Netflix

Stel je eens voor, dat je kunt adverteren op een plek waar de lineaire TV kijkers naartoe zijn gevlucht… Met ook nog eens een schat aan data. Een walhalla voor elke adverteerder! Helaas blijkt Netflix dit nog niet te zijn. Het platform is enorm tegen advertenties is. Adverteren kan, maar alleen in de vorm van productplacement. Dat lijkt niet genoeg. Niet alleen, omdat het mij als mediaconsultant te beperkte mogelijkheden geeft. Ook voor Netflix zelf, gezien de stijgende abonnementsprijzen. Zolang dit nog niet mogelijk is, kijken we bij Mediaxplain* bij inkoop van TV en online video al scherp naar de programma’s, series of films, waarbij de commercials zichtbaar zijn.

Effect van reclame direct toe kunnen wijzen

Mijn allergrootste wens heb ik voor het laatst bewaard: weten wat, welke én hoeveel (commerciële) boodschappen daadwerkelijk hebben bijgedragen aan de resultaten van een dienst/product. Met andere woorden: conversie-attributie. En hoe kan het dan ook anders, dan dat Google hier al mee bezig is? De betá versie van Google Attribution 360 wordt momenteel uitvoerig getest. Daarin worden niet alleen data-attributiemodellen beschikbaar gesteld, inclusief cross device. Het is waarschijnlijk zelfs te combineren met TV en radiocommercials. Wij werken al met verschillende systemen om in grote lijnen de attributie in kaart te brengen, maar daarvan gaat mijn wens nog niet in vervulling. Gelukkig hebben wij een researchafdeling die ons ondersteunt bij het maken van de koppeling tussen TV commercials en websitedata.



Lieve Kerstman, dit was mijn verlanglijstje voor 2018. Dit is toch niet teveel gevraagd...? Het zijn in ieder geval zaken die mij binnen Mediaxplain* dagelijks bezighouden om onze klanten het beste advies te geven. Het maken van een werk gerelateerd verlanglijstje houdt je scherp en laat je verder kijken dan wat er mogelijk is. Wat staat er op jouw (digitale) marketingverlanglijstje? Deel ‘m hieronder!