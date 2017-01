Simone Westbroek

Informatie over nieuwe functie.

Een optimistische, goedgehumeurde, zelfverzekerd en spontaan persoon. Iemand die graag feedback geeft en met feedback van anderen om kan gaan. Moeilijke situaties niet uit de weg gaat maar deze juist als een uitdaging ziet. Iemand die kan denken en handelen vanuit de identiteit van een organisatie. Waar voel ik me thuis? In een informele open cultuur, en in een drukke zelfstandige functie.